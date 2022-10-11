Девять человек подали документы на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара

Девять человек подали документы на участие в конкурсе на должность мэра Краснодара. Прием заявок стартовал 15 сентября. При этом имена желающих участвовать в конкурсном отборе пока не разглашаются.

Тем временем городская администрация завершит прием заявок уже 14 октября. Документы от претендентов на место главы краевого центра принимают в здании мэрии по улице Красной, 122, в кабинете 148. Принести их можно с понедельника по четверг с 09:00 до 12:30 и с 13:20 до 18:00, а в пятницу - с 09:00 до 12:30, с 13:10 до 17:00. Полный перечень документов размещен на сайте администрации Краснодара.

Напомним, в состав конкурсной комиссии вошли председатель городской думы Вера Галушко, первый зампредседателя городской думы Галина Ермакова, председатель городской общественной палаты Юрий Ткаченко и замначальника управления делами городской думы Кирилл Перцев.

По распоряжению губернатора Кубани также членами комиссии назначены директор департамента внутренней политики региона Александр Топалов, председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова, начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики края Василий Пархоменко и начальник управления правового обеспечения, реестра и регистра департамента внутренней политики края Татьяна Мареева.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра состоится уже 8 ноября в 11:00.