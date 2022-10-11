«Орлёнок» приветствует будущих преподавателей на Всероссийском юношеском педагогическом форуме

Десятая смена в «Орлёнке» продлится с 7 по 27 сентября 2022 года. Фото: ВДЦ "Орленок"

Всероссийский юношеский педагогический форум собирает будущих преподавателей во второй раз – в 2021 году в нём приняло участие около 100 школьников. Сейчас подготовку по программе проходят почти 300 мальчишек и девчонок, обучающихся в классах психолого-педагогической направленности общеобразовательных организаций.

«Наша цель – привить ребятам желание ставить цели и достигать высокого уровня педагогических умений и навыков, помочь в становлении на начальном этапе их профессионального пути. Уверен, что в будущем участники проекта станут преподавателями высочайшего класса и будут воспитывать достойных, осознанных, интеллектуально развитых молодых людей», - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Дети разделились на 12 команд, каждая из которых получила название в честь известных учёных, легендарных педагогов-новаторов: Константина Ушинского, Василия Сухомлинского, Льва Выготского и других.

Программа смены включила в себя три направления деятельности: «Профессиональные пробы», «Педагогическая мастерская», «ЛИЧНОсть», а также вариативное пространство «Творческие сМЫслы».

Посещая образовательные площадки, орлята решают творческие задачи, создают портфолио профессионального развития, знакомятся с ключевыми педагогическими компетенциями и демонстрируют их на практике.

В рамках работы «Педагогической мастерской» орлята встречаются с известными спикерами: политологами, сценаристами, популяризаторами науки, преподавателями ведущих вузов страны, призёрами конкурса «Учитель года России». Так, например, для ребят уже состоялся «Разговор о важном» с ректором Академии Минпросвещения России Павлом Кузьминым.

Для участников программы также пройдут тематические дни: «Десятилетие науки и технологий», «Год культурного наследия народов России», «Слагаемые здоровья».

Организаторами смены стали Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Десятая смена в «Орлёнке» продлится с 7 по 27 сентября 2022 года.