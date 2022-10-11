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Общество11 октября 2022 11:26

В Краснодаре отремонтировали участок улицы Ставропольской

Специалисты уложили новый асфальт
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре отремонтировали участок улицы Ставропольской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре отремонтировали участок улицы Ставропольской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре отремонтировали участок улицы Ставропольской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты уложили новый асфальт на участке от улицы Трамвайной до улицы Вишняковой. Всего обновлено четыре километра дороги.

- Отремонтирована часть тротуаров, установлены дорожные знаки. Осталось только нанести разметку. В завершающей стадии – улица им. Фадеева, где осталось установить новые знаки и нанести разметку, - рассказал замглавы краевого центра Владимир Архипов.

Уточняется, что до конца 2022 года в городе планируют завершить начатый ремонт всех участков из плана на 2023. Сейчас продолжают работы по улицам Юннатов, Новороссийской, им. Власова и им. Котовского.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре по плану 2023 года отремонтируют 38 дорожных участков или 61 километр.