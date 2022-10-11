Спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос в два раза за три месяца

Самые дорогие объекты представлены в Сириусе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи потенциальные покупатели начали интересоваться элитной недвижимостью. Спрос на данную категорию увеличился в два раза за три месяца.

- В третьем квартале 2022 года спрос на элитную недвижимость в Сочи вырос на 50%, - сообщили риелторы.

Как стало известно, россияне стали чаще смотреть объекты элитной недвижимости в связи с тем, что они стараются сохранить свой капитал. А продавцы не собираются сбрасывать цену на дома и квартиры. Цены выросли на 5%. Стоимость элитного жилья составляет от 1 млн до 3,2 млн рублей за один квадрат.

А самые дорогие объекты представлены в Сириусе. Сумма сделок здесь составляет от 20 до 100 млн рублей.