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Общество11 октября 2022 11:36

Сообщение о минировании вузов Адыгеи оказалось ложным

Университеты возобновили свою работу
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сообщение о минировании университетов оказалось ложным

Сообщение о минировании университетов оказалось ложным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее произошла эвакуация студентов и педагогов двух вузов. Сообщение о минировании университетов оказалось ложным.

- Завершена проверка сообщения о минировании учебных корпусов Адыгейского государственного университета, - сообщили в пресс-службе АГУ.

Подозрения на наличие опасных устройств не подтвердилось на территории АГУ и Майкопского государственного технологического университета. Вузы возобновили свою работу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что сообщения о минировании школ и детсадов Майкопа оказались ложными.Во время проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.