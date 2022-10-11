Сообщение о минировании вузов Адыгеи оказалось ложным

Сообщение о минировании университетов оказалось ложным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее произошла эвакуация студентов и педагогов двух вузов. Сообщение о минировании университетов оказалось ложным.

- Завершена проверка сообщения о минировании учебных корпусов Адыгейского государственного университета, - сообщили в пресс-службе АГУ.

Подозрения на наличие опасных устройств не подтвердилось на территории АГУ и Майкопского государственного технологического университета. Вузы возобновили свою работу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что сообщения о минировании школ и детсадов Майкопа оказались ложными.Во время проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.