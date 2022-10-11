Сообщение о минировании вузов Адыгеи оказалось ложным

Сообщение о минировании университетов оказалось ложным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Адыгее произошла эвакуация студентов и педагогов двух вузов. Сообщение о минировании университетов оказалось ложным.
- Завершена проверка сообщения о минировании учебных корпусов Адыгейского государственного университета, - сообщили в пресс-службе АГУ.
Подозрения на наличие опасных устройств не подтвердилось на территории АГУ и Майкопского государственного технологического университета. Вузы возобновили свою работу.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что сообщения о минировании школ и детсадов Майкопа оказались ложными.Во время проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.