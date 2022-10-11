В администрацию Сочи обратилось более 21 тысячи местных жителей с начала года

Чаще всего людей интересуют вопросы ЖКХ. Фото: администрация Сочи

В Сочи местные жители стали меньше обращаться в администрацию. С начала 2022 года ответы на свои вопросы запросили более 21 тысячи людей. По сравнению с прошлым годом показатели стали меньше на 2,1%.

Чаще всего людей интересуют вопросы ЖКХ (38,6%), строительства и архитектуры (27,3%), экологии и природопользования (12,4%). Также местных жителей волнуют темы соцобеспечения, транспорта и дорожного хозяйства.

– Именно работа с населением и обращениями граждан является одним из основных показателей деятельности муниципалитета. Количество обращений жителей по всем каналам связи уменьшается, а это говорит о развитии диалога и налаженном взаимодействии горожан и власти, – заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.