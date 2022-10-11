Паралимпийцы побили мировые и европейские рекорды на Играх в Сочи

Спортсмены показали себя на высшем уровне. Фото: администрация Сочи

В Сочи завершились летние Игры паралимпийцев “Мы вместе. Спорт”. Соревнования проходили на курорте с 3 по 9 октября. По результатам Игр, паралимпийцы побили мировые и европейские рекорды. В соревнованиях участвовали 1,2 тысячи спортсменов из 11 стран.

- В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1000 медалей, - заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. - В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы.

К слову, всего на Играх разыграли 369 комплектов наград. Россияне взяли 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что триатлонист с синдромом Дауна установил новый рекорд на Играх в Сочи. Атлет преодолел 6,1 км бегом и 20 км на велосипеде.