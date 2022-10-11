Майкопская «Дружба» одержала победу над ФК «Легион»

Игра завершилась победой адыгейского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Махачкалинский «Легион» уступил майкопской «Дружбе» в Адыгее. Матч завершился со счетом 1:0.

- Майкопская «Дружба» одержала первую домашнюю победу и третью в чемпионате, обыграв с минимальным счетом махачкалинский «Легион» 1:0, - сообщили в пресс-службе ФК «Дружба». - Победный гол с одиннадцатиметрового в первом тайме забил капитан команды Амир Конов.

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