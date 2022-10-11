Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 12:14

Майкопская «Дружба» одержала победу над ФК «Легион»

Матч проходил на домашнем поле республиканской команды
Валерия ГОДОВНИКОВА
Игра завершилась победой адыгейского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Игра завершилась победой адыгейского клуба. Фото: пресс-служба ФК «Дружба»

Махачкалинский «Легион» уступил майкопской «Дружбе» в Адыгее. Матч завершился со счетом 1:0.

- Майкопская «Дружба» одержала первую домашнюю победу и третью в чемпионате, обыграв с минимальным счетом махачкалинский «Легион» 1:0, - сообщили в пресс-службе ФК «Дружба». - Победный гол с одиннадцатиметрового в первом тайме забил капитан команды Амир Конов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», матч проходил в рамках 12-го тура Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги сезона 2022-2023 годов.