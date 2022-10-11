В Адыгее уровень газификации повысят до 96%

Уровень газификации в республике планируют поднять до 96% Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Адыгее продолжают работы по догазификации населения. Уровень газификации в республике планируют поднять до 96%.

- Сегодня у нас достаточно высокий уровень газификации - 91,54%. Планируем его увеличить до 96%, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Хороших результатов достигли по социальной газификации, снижению задолженности потребителей за газ. Также началась работа над проектами строительства до конца 2023 года новых ГРС «Новый Сад» и «Индустриальный парк» в Тахтамукайском районе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике реализуют ряд задач для развития экономики и социальной сферы. В числе перспективных планов – взаимодействие в рамках двух крупных проектов: индустриального парка и курорта «Лагонаки». На строительство первого этапа экокурорта направят 19 млрд рублей. Республика станет одним из современных туристических центров России.