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Общество11 октября 2022 13:04

В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от оплаты детских садов

Средства на это выделит администрация города
Светлана ОВДЕЙ
Меру поддержки обсудили на аппаратном совещании Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Меру поддержки обсудили на аппаратном совещании Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от оплаты детских садов. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Меру поддержки для семей участников специальной военной операции обсудили на аппаратном совещании. Так, в ближайшее время в городе проработают предложение отменить плату за детсады.

- Администрация возьмет на себя затраты на оплату детского сада, в том числе на питание, - отметил Андрей Кравченко.