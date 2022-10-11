Меру поддержки обсудили на аппаратном совещании Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от оплаты детских садов. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Меру поддержки для семей участников специальной военной операции обсудили на аппаратном совещании. Так, в ближайшее время в городе проработают предложение отменить плату за детсады.

- Администрация возьмет на себя затраты на оплату детского сада, в том числе на питание, - отметил Андрей Кравченко.