На 45% выросла востребованность льготных займов для бизнеса на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На 45% выросла востребованность льготных займов для бизнеса на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, с начала года краевой Фонд микрофинансирования выдал малому и среднему бизнесу 823 займа или более 2 миллиардов рублей. Деньги предпринимателям предоставляют по льготным процентным ставкам - от 0,1 до 6,5%.

- По результатам исследования рынка микрофинансовых организаций, который проводит RAEX (Эксперт РА), в 2021 году Фонд микрофинансирования края стал крупнейшей некоммерческой микрофинансовой организацией России по основным показателям деятельности, - отметил замглавы региона Александр Руппель.