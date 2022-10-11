На парня составили административные протоколы Фото: кадр из видео

На Кубани пьяный 16-летний подросток катал на машине друга по станице. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Абинскому району.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ближе к 05:00. Оказалось, что за рулем авто сидел 16-летний парень без прав. Кроме того, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Как выяснилось, подросток вместе с другом решил прокатиться из станицы Холмской в Абинск. Остановившие водителя сотрудники ДПС вызвали на место его маму – законного представителя – и предложили пройти медосвидетельствование. Но парень в присутствии родителя и двух понятых отказался.

На водителя составили административные дела, в том числе за невыполнение требования пройти медосвидетельствование.

- За правонарушение КоАП РФ для лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе районного ОГИБДД ОМВД РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе у пьяного водителя забрали Mercedes на штрафстоянку. Мужчина также ездил с просроченными правами.