Заморозки прогнозируют на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозки прогнозируют на Кубани. Столбики термометров опустятся уже в ближайшие дни.

Так, температура воздуха днем будет достигать от +14 до +19 градусов. В ночь на 12 октября столбики термометров опустятся до +4-9 градусов, а 13 и 14 октября – уже до +2-7. В предгорных районах температура упадет от 0 до +5 градусов, а в горах прогнозируют показатели ниже нуля – от - 2 до +3.

Осадков в регионе не ожидается уже с 12 октября. С этого же дня утихнут и порывы ветра.

- Через территорию края проходит фронтальный раздел, с 12 октября регион окажется во власти поля повышенного давления, и осадки прекратятся, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже с 16 октября осадки вернутся на Кубань.