В Сочи Молодая Гвардия проводила мобилизованных в зону СВО

В Сочи Молодая Гвардия проводила мобилизованных в зону СВО. Участники организации и молодежь города проводили солдат и передали в дорогу продукты.

Встреча с мобилизованными прошла 11 октября в 12:00. Молодогвардейцы собрали для мобилизованных напитки, соки, яблоки и тонну питьевой воды. Как уточнили в местном отделении организации, в зону СВО в качестве добровольцев отправился один из его активистов.

- К нам обратились с просьбой помочь в обеспечении запасом питьевой воды на период прохождения курса обучения. Дополнительно мы также приобрели напитки и фрукты для бойцов. Молодежь города Сочи гордится своими согражданами, которые отправились в столь трудное время защищать мирное население Донбасса! - отметил руководитель Сочинского местного отделения Молодой Гвардии Михаил Леонов.

Отмечается, что участники организации ежедневно собирают гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий. В настоящее время они помогают водителям в районе Крымского моста после произошедшего ЧП.