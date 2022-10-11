Росреестр предложил ряд инициатив для повышения эффективности использования земель

Росреестр предложил инициативы для повышения эффективности использования земель Фото из архива КП

Росреестр предложил инициативы для повышения эффективности использования земель. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения опубликованы проекты законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Так, в проекте сохранена обязанность застройщика в течение 10 лет достроить жилой дом, но при этом и зарегистрировать права на него. Отмечается, что в каждом субъекте страны в среднем имеется от 1 до 5 тысяч существующих домов, используемых без регистрации прав.

- Предлагаемые изменения способствуют защите имущественных интересов граждан и страхуют землепользователей от необоснованных решений в части оценки осуществления освоения участка, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время фактически собственник участка не защищен от претензий со стороны контрольно-надзорных органов по использованию земли не по назначению или неиспользования в принципе. Законопроект дает время на освоение участка и устанавливает сроки. Только по их истечении органы могут заниматься вопросами привлечения к ответственности землепользователя.

Кроме того, предложено закрепить обязанность собственников земель использовать объекты капстроительства в соответствии с видом разрешенного использования, установленным для участков, на которых расположены объекты. Этот вопрос пока не урегулирован.

Законопроект предлагает дать определение понятия «освоение земельного участка» и описать мероприятия, относящиеся к нему. Кроме того, предложено наделить Правительство РФ полномочиями устанавливать признаки неиспользования участков. Сейчас такие признаки утверждены только для сельхозземель.

Для удобства в законопроекте учтено расширить полномочия кадастровых инженеров. Так, допускается подать заявление об осуществлении государственного кадастрового учета от имени правообладателя недвижимости без доверенности.

- Законопроект позволит соблюсти баланс интересов граждан и органов местного самоуправления. Правообладателям больше не нужно будет собирать и подавать документы в МФЦ, вместо собственников документы смогут подать кадастровые инженеры, - отметил руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов. - Права будут зарегистрированы, а, следовательно, недвижимость защищена, а у органов местного самоуправления появятся необходимые для качественной работы сведения о правообладателях и границах земельных участков.