Вениамин Кондратьев встретился с дольщиками ЖК «Парусная регата» и «Иван-да-Марья». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани встретился с дольщиками двух проблемных ЖК. В Краснодаре достроили дома «Парусная регата» и «Иван-да-Марья». Из-за недобросовестных застройщиков жильцы ждали свои квартиры по 7-8 лет.

- Мы достроили объекты благодаря поддержке федерального Фонда развития территорий, вместе со средствами краевого бюджета. В октябре собственники достроенных литеров начнут получать ключи. Третий литер «Парусной регаты» готов на 84%. Его достроят в январе 2023 года, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что благодаря принятому Генеральному плану и единым градостроительным нормам новые жилые комплексы будут сразу предусматривать благоустройство территории, необходимое количество мест в детских садах и школах, а также парковок.