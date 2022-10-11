Количество «Ласточек» между Анапой и Керчью увеличится.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Три раза в день будут курсировать «Ласточки» между Анапой и Керчью с 13 октября. Они станут совершать три рейса в день - утром, днем и вечером.
- Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах ООО «ЮППК» назначает электропоезда «Ласточка». Они курсируют между Крымом и Анапой вместо рельсовых автобусов, которые раньше ходили на этом маршруте, - сообщили в Минтрансе РФ.
Уточняется, что поезда будут преодолевать расстояние примерно за 2 часа 10 минут.