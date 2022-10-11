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Общество11 октября 2022 16:17

В Сочи отправили четвертую группу мобилизованных в учебно-тренировочные центры

Все больше людей приходят записываться в добровольцы
Мария ЧАЛАЯ
Четвертая группа мобилизованных отправлена из Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Четвертая группа мобилизованных отправлена из Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи отправили четвертую группу мобилизованных в учебно-тренировочные центры. Более 100 жителей города поехали в краевой сборный пункт, чтобы позже присоединиться к военным, которые выполняют боевые задачи в рамках СВО.

- От военного комиссариата Адлерского района организована централизованная отправка сочинцев до учебно-тренировочных центров Кубани. Также все больше людей приходят записываться в добровольцы, - сообщил заместитель главы города Вадим Снегирев.

Уточняется, что сотрудники военкомата ставят добровольцев на учет и оформляют необходимые документы.

Кроме того, военный комиссариат передает списки мобилизованных в администрацию. Родственников призывников консультируют и предоставляют иную необходимую помощь.