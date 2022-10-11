Бывший судебный пристав обвиняется в совершении трех преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее бывшего судебного пристава обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Также он превышал должностные полномочия. Всего мужчина обвиняется в совершении трех преступлений.

- Бывший судебный пристав с декабря 2017 года по ноябрь 2021 года совершил ряд преступлений с использованием своего служебного положения. Обвиняемый под видом погашения задолженностей по исполнительным производствам распорядился деньгами троих должников. Общая сумма составила более 81 тысячи рублей, - сообщили в СУ СК России по Республике Адыгея.

Также мужчина лично получил от взыскателя по исполнительному производству 50 тысяч рублей. Обвиняемый явно выходил за пределы своих полномочий. Он действовал из личной заинтересованности и понимал отсутствие к тому законных оснований.

Деятельность судебного пристава-исполнителя остановили сотрудники отделения собственной безопасности УФССП России по Республике Адыгея и УФСБ России по Республике Адыгея. Расследование уголовного дела возбуждено.