На Керченской паромной переправе собралась очередь из грузовых автомобилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Керченской паромной переправе в очереди стоят более 900 грузовых автомобилей. В Темрюкском и Славянском районах работает 4 основные стоянки. Также открыли 6 вспомогательных парковок.

- 11 октября в Темрюкском районе 539 грузовых автомобилей ожидают своей очереди на паром. На стоянках в Славянском районе находится 394 грузовых машин. Количество работающих паромов увеличили до четырех. Их общая вместимость – до 90 грузовых транспортных средств и 300 человек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также работают два пассажирских катера. Их вместимость за рейс составляет 235 человек.

Кроме того, при необходимости в крае развернут еще 9 стоянок для машин. На данный момент в этом нет потребности.

На площадках водители могут дождаться своей очереди на переправу. Для этого обеспечены все необходимые условия. Работают пункты обогрева, полевая кухня.