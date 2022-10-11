Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на улице Цветаевой начали строить детский сад. Он рассчитан на 240 мест и находится на участке площадью 0,94 гектара. На данный момент на площадке обустраивают котлован будущего здания. Работы завершатся в конце 2023 года.

- В саду разместят 12 групп для детей. Их возраст будет от года до семи лет. Дошкольное учреждение возводят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что в двухэтажном здании расположатся административные помещения и групповые ячейки. Также там появятся профильные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет, прачечная. Кроме того, для удобства в здании предусмотрен лифт.

Во дворе детского сада обустроят 12 теневых навесов. Обустроят навес для хранения санок и колясок. На территории оборудуют две спортивные и 12 игровых площадок. На участке уложат зеленые газоны, высадят деревья и кустарники.