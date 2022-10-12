Узнали, что будут отключения света в Сочи 12 октября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 12 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с планово-предупредительным ремонтом в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет в поселке Красная поляна на улицах Вознесенская, Трудовой Славы, Защитников Кавказа. Также на улицах Подольская, Заря, Владимировская, Пермская, Гранатовая, Афонская, Выселковская, Дагестанская, Терновая, Куликовская, Яблочный проезд, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также отключат электроэнергию в поселке Вардане. На улице Львовская частично не будет света, как и в переулке Огородный. Отключения пройдут на улицах Павлика Морозова, Ленина, Ульянова, Кирова, Станиславского, Хмельницкого, Гвардейская. Кроме того, на улицах Ахштырская, Ильинская, Кропоткинская, Бакинская, Каспийская, Лесная, Пасечная, Гончарова.

Света не будет в селах Прогресс, Илларионовка, в СТ «Солнечная Поляна», СНТ "Аврора" и на насосной станции «Чехова» МУП «Сочитеплоэнерго».