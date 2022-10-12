Профилактический проект «ПРОдиабет» стартовал. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани стартовал профилактический проект «ПРОдиабет». 27 октября состоится первый выезд бригады врачей в станицу Выселки. Проект включает своевременную диагностику и профилактику, а также лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом.

- Сахарный диабет является пандемией 21 века. На данный момент более 180 тысяч пациентов состоит в федеральном регистре с этим диагнозом. Важно, чтобы люди знали о необходимости профилактики возникновения болезни и своевременного лечения, - сообщила главный внештатный эндокринолог краевого минздрава Валерия Являнская.

Уточняется, что осматривать пациентов будут квалифицированные хирурги, эндокринологи, неврологи, кардиологи и окулисты краевой клинической больницы №2. Кроме того, организуют школы правильного питания и профилактики осложнений сахарного диабета.

Проект подготовили специалисты краевой клинической больницы №2 и министерство здравоохранения Краснодарского края.