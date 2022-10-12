Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Баку с 31 октября

Полеты будут ежедневными. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Баку запускают с 31 октября. Полет в столицу Азербайджана будет осуществлять авиакомпания “Россия”.

- Развиваем южный хаб! С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, полеты в Баку из Сочи планируется выполнять каждый день. Перевозки будут осуществляться на российских самолетах Superjet 100. Время полета составит около двух часов.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Сочи в Анталью продлили на зимний период. Билеты уже доступны к продаже.