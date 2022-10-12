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Общество12 октября 2022 4:44

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Баку с 31 октября

Время полета составит около двух часов
Ангелина НАЗАРЧУК
Полеты будут ежедневными.

Полеты будут ежедневными.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Баку запускают с 31 октября. Полет в столицу Азербайджана будет осуществлять авиакомпания “Россия”.

- Развиваем южный хаб! С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, полеты в Баку из Сочи планируется выполнять каждый день. Перевозки будут осуществляться на российских самолетах Superjet 100. Время полета составит около двух часов.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Сочи в Анталью продлили на зимний период. Билеты уже доступны к продаже.