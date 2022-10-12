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Общество12 октября 2022 4:49

Осенний маркет антиквариата и винтажа с 4 по 6 ноября пройдет в Краснодаре

Профессиональные антиквары бесплатно оценят старинные вещи
Светлана ОВДЕЙ
Трехдневную работу маркета организуют в арт-центре «Бронзовая лошадь» Фото: kultura.krasnodar.ru

Трехдневную работу маркета организуют в арт-центре «Бронзовая лошадь» Фото: kultura.krasnodar.ru

Осенний маркет антиквариата и винтажа с 4 по 6 ноября пройдет в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

На мероприятии соберутся профессиональные антиквары и дизайнеры. Трехдневную работу маркета организуют в арт-центре «Бронзовая лошадь».

- Во время осеннего маркета можно принести любые вещи с историей для бесплатной оценки профессиональными антикварами, которые соберутся на мероприятии, - сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Уточняется, что вход на мероприятие свободный. Оценивать любые старинные предметы специалисты будут бесплатно.