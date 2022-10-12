Погода в Адыгее 12 октября 2022: день пройдет без осадков

Узнали, какой будет погода в Адыгее 12 октября 2022. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 12 октября 2022.

В Майкопе 12 октября ожидается солнечная погода. Максимальная температура воздуха +17°C. Ветер западный, 2-3 м/с. Жителей республиканской столицы ждет ясный день без осадков. К вечеру температура опустится до +7°C. Ветер западный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер западный, 1-2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.