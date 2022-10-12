Жителей Адыгеи за неделю пять раз ловили с наркотиками

Полицейские проводят проверку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудниками полиции Адыгеи на прошлой неделе раскрыто пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В Майкопе зарегистрировано два таких случая, остальные произошли в Тахтамукайском, Кошехабльском и Гиагинском районах.

- Сотрудниками ОНК полиции Тахтамукайского района на прошедшей неделе был задержан 39-летний местный житель. У него оперативники обнаружили растительное вещество неизвестного происхождения, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты определили данную находку, как марихуану, общей массой более 10 граммов.

Аналогичное вещество обнаружили у жителей Кошехабльского и Гиагинского районов. Определением природы зеленой растительности занимаются эксперты-криминалисты.

Кроме того, на территории Майкопа задержали ранее судимого местного жителя. У 36-летнего мужчины обнаружили сверток с веществом, внешне схожим с синтетическим наркотиком.