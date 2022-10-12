Более 20 фабрик и заводов Кубани перепрофилируются на производство продукции для СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 20 фабрик и заводов Кубани перепрофилируются на производство продукции для СВО. Предприятия осваивают новые виды товаров. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Швейные фабрики начали выпускать термобелье, экипировку, спальные мешки, военные рюкзаки и другие необходимые вещи для участников спецоперации. Предприятия также готовы поставлять текстиль. Обувные фабрики увеличили производство сапог, а предприятия химпрома – средств гигиены.

Как сообщил глава региона, Кубань поддерживает производства в том числе финансово.

- На увеличение производства товаров первой необходимости направлена программа льготного финансирования краевого Фонда развития промышленности. Организация рассматривает три заявки на общую сумму 55 миллионов рублей. Займы предприятия планируют направить на покупку сырья и оборудования, - отметил Вениамин Кондратьев.

Предприятия также могут получить до 30 миллионов рублей под 1% на три года с отсрочкой выплаты основной части до 1 года. По программе «Первая необходимость» включены более 20 видов товаров – например, одежда, постельное белье, фармацевтическая продукция, посуда.

Деньги предоставляют и на закупку сырья, оборудования, и на увеличение числа сотрудников или рабочих смен.