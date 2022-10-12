Жители Адыгеи за неделю передали мошенникам 1 млн рублей

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

- Аферисты позвонили 57-летней женщине и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что на нее в настоящее время неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, гражданке посоветовали выполнить аналогичную встречную операцию, после чего моментально закрыть образовавшуюся задолженность, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Женщина попала на крючок мошенников и выполнила предложенные действия. Потерпевшая потеряла более 800 тысяч рублей. С аналогичной ситуацией столкнулась 23-летняя девушка. Она перевела лжебанкирам 150 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в остальных случаях мошенники также использовали популярные схемы завоевания чужими деньгами. Жителям республики гарантировали выплаты или предлагали подработку, где необходимы первоначальные вложения.