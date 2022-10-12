В Краснодаре управляющие компании приводят в порядок подвалы жилых домов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре управляющие компании приводят в порядок подвалы жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее навести порядок в подвальных помещениях рекомендовали в краевой Госжилинспекции. Жители жаловались на то, что многие из них не соответствуют требованиям – замечена антисанитария и завалы мусора.

Уточняется, что такую работу проводят круглый год. А за несоблюдение требований управляющим компаниям грозит административная ответственность.

Сейчас в Краснодаре насчитывается 5545 многоэтажек, 4565 из них обслуживают 243 управляющие компании, 828 находятся под управлением ТСЖ, ЖСК, а 152 дома - под управлением собственников. В домах разберут завалы, откачают воду по необходимости и проведут дезинфекцию от насекомых и грызунов.

- В подвалах необходимо обеспечивать чистоту, освещение и вентиляцию, целостность и герметичность инженерных коммуникаций. Электрооборудование и электросети должны быть в надлежащем состоянии. Порядок в подвальных помещениях домов в том числе одно из требований антитеррористической защищенности, - озвучили рекомендации краевой инспекции в мэрии Краснодара.

Уточняется, что разместить жалобу на работу управляющей организации можно в Государственной информационной системе ЖКХ при помощи логина и пароля «Госуслуг».