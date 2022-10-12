Губернатор Кубани пообещал достроить проблемные дома в регионе

Глава региона провел краевое совещание по достройке проблемных домов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани провел совещание по достройке проблемных домов в регионе. Как отметил Вениамин Кондратьев, в крае завершат все объекты.

С начала 2022 года на Кубани достроили 79 домов и восстановили права 6,6 тысячи дольщиков. Сейчас в регионе насчитывается 107 проблемных объектов.

- Несмотря на современные вызовы, мы выполним все обещания. К концу 2023 года в краевом реестре не должно остаться ни одного подобного объекта, - отметил Вениамин Кондратьев.

Всего до конца 2022 года в крае восстановят права дольщиков 32 домов. На 2023 год запланировано провести работу еще с 75 долгостроями.

- Основную часть работ проводят с помощью Фонда развития территорий - выплачивают компенсации или достраивают. Федеральный фонд выплатил порядка 10 миллиардов рублей 2746 дольщикам, - сообщил замглавы региона Евгений Наумов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре завершили работы в домах ЖК «Парусная регата» и «Иван-да-Марья». Глава региона встретился с дольщиками двух долгостроев.