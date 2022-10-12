В Адыгее у местного жителя изъяли 195 граммов марихуаны

У жителя Тахтамукайского района Адыгеи изъяли крупную партию наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Тахтамукайского района Адыгеи изъяли крупную партию наркотиков. У мужчины обнаружили 195 граммов марихуаны.

- В домовладении 45-летнего ранее судимого местного жителя оперативники ОНК обнаружили неизвестную массу растительного происхождения. В результате исследований изъятым оказалась марихуаной, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор. Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», жителей Адыгеи за неделю пять раз ловили с наркотиками. В нескольких случаях возбуждено уголовное дело. Проверка продолжается.