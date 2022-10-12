Сообщения о минировании зданий оказались ложными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщения о минировании школ в Динском районе Кубани оказались ложными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Информация о том, что в школах могут находиться взрывные устройства, поступила накануне. В организации с проверкой выехали сотрудники МВД. Но при обследовании никаких опасных предметов полицейские не нашли.

- Факты о минировании, изложенные в сообщении, поступившем в Единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района, не подтвердились, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, неделей ранее сообщения о минировании поступили в школы, детсады и администрации Тимашевского района Кубани. При проверке учреждений специалисты не нашли возможных взрывных устройств.