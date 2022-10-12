В региональный сосудистый центр Адыгеи приобрели новое оборудование на 77,3 млн рублей

В текущем году для регионального сосудистого центра Адыгеи было закуплено оборудование на сумму более 77, 3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году для регионального сосудистого центра Адыгеи было закуплено оборудование на сумму более 77,3 млн рублей. Обновление выполнено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

- Благодаря приобретению оборудования появилась возможность увеличить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда, - рассказали в Минздраве Адыгеи. - А также внедрить новые малоинвазивные методики лечения пациентов с поражением аорты, магистральных и периферических артерий и артерий головного мозга.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в онкодиспансер Адыгеи направят 117,7 млн рублей на покупку нового оборудования. На данный момент уже приобретено 14 единиц медоборудования.