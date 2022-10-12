Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе в лобовом ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Жесткая авария произошла утром 12 октября на подъезде к городу-курорту. Предварительно, 35-летний водитель Lada Priora выехал на встречку. В этот момент здесь проезжал автомобиль Haval, который столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП погиб мужчина из Lada Priora. От полученных при ударе травм он скончался до приезда скорой. Еще одного пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

- В настоящий момент выясняются личности погибшего и пострадавшего, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Майкопом после ДТП с грузовиком легковушка превратилась в груду металла. 22-летний водитель Lada погиб.