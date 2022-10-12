Оркестр RockestraLive выступит в Новороссийске и Краснодаре 22 и 23 октября

Оркестр RockestraLive выступит в Новороссийске и Краснодаре. Концерты состоятся уже 22 и 23 октября.

Музыкальный коллектив выступит в краевом центре и городе-герое с программой «Мировые рок-хиты». В исполнении оркестра прозвучат композиции групп Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Deep Purple, Linkin Park, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Gorillaz, Maneskin.

- Уже более 7 лет оркестр RockestraLive дарит любителям мировых рок-шедевров новые эмоции и зачастую впервые открывает красоту звучания классических инструментов, - сообщают организаторы.

Оркестром руководит дирижер Сергей Акимов, окончивший Московскую консерваторию, финалист дирижерского конкурса в Зальцбурге и дирижер Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки.

В Новороссийске концерт состоится 22 октября в Морском культурном центре. В Краснодаре коллектив выступит 23 октября в Центральном Концертном зале. Начало выступлений - в 19:00.

Приобрести билеты можно в электронном формате на сайте KASSIR.RU, выбрав нужный город.