Сбер помогает бизнесу не допустить ошибок в финансовой отчётности

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Сбер совместно с компанией «СберРешения», лидером в области аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России, запустили услугу по проведению аудита финансовой отчётности организаций. Первая аудиторская проверка была проведена для агрохолдинга «Алания Молоко» из Республики Северная Осетия-Алания, которая включала в себя обзор аккуратности и методологии учета активов и обязательств, доходов и расходов, а также проверку расчета налогов и оценку налоговых рисков, и многие другие задачи.

Амиран Левитский, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка:

- Сбер всегда активно реагирует на запросы рынка, содействуя бизнесу в быстром и эффективном решении поставленных задач. Это не только финансовая поддержка, но и создание и развитие нефинансовых сервисов и услуг. Вместе с партнёрами мы помогаем компаниям Юга России и Северного Кавказа оптимизировать их деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности. Аудит от Сбера позволит выявить потенциальные риски, обнаружить ошибки при ведении учета, определить области бизнеса, где необходимы улучшения.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Агрохолдинг «Алания Молоко» занимается выращиванием сельхозкультур: озимой пшеницы, рапса, льна, овса, гороха. Предприятие входит в число приоритетных инвестиционных проектов Северной Осетии. На его базе планируется построить две молочно-товарные фермы мощностью свыше 5,7 тыс. голов крупного рогатого скота, комбикормовый завод, а также собственные мощности зернохранения.

Станислав Нефёдов, генеральный директор СберРешений:

- СберРешения обладают всеми необходимыми инструментами, чтобы помочь бизнесу создать надежную систему финансового управления и бюджетного контроля. Только за последние 9 месяцев мы помогли 280 предприятиям в 39 регионах России оптимизировать свою деятельность, и как следствие – улучшить финансовые показатели. Мы продолжаем развивать и расширять портфель наших продуктов: независимая аудиторская проверка поможет нашим клиентам не тратить время на бюрократические вопросы и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Сосланбек Битаров, генеральный директор «Алания Молоко»:

- Наша компания развивается в области растениеводства. В этом году площадь обработанных пахотных земель превысила 6 тысяч гектар, а объём и ассортимент выращиваемой продукции вырос в несколько раз. Эффективное развитие невозможно без глубокого анализа финансовых показателей. В решении этой задачи нам помогли эксперты Сбера, проведя независимую аудиторскую проверку, по итогам которой нам было предоставлено заключение и письменный отчёт. Вместе с этим мы получили ценные советы от специалистов, которые помогут нам оптимизировать деятельность, снизить риски и повысить финансовую эффективность компании.