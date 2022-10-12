Трассу в Сочи на Красную Поляну перекроют из-за велогонки 15 октября

Гонка будет проходить в трех дисциплинах: 20, 40 и 80 км. Фото: администрация Сочи

В Сочи 15 октября состоится завершающий велосипедный марафон в России. В связи с этим дорожники перекроют трассу А-149 от Адлера на Красную Поляну.

- Согласование маршрутов дистанции, тщательная проверка всех систем и элементов обустройства дороги проходили в течение месяца, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

Гонка будет проходить в трех дисциплинах: 20, 40 и 80 км. В соревнованиях участвуют не менее 500 спортсменов.

К слову, участок км 0+000 - 41+000 будет перекрыт с 06:00 до 16:00 часов. Упрдор просит водителей планировать поездку по старому направлению Краснополянской трассы.