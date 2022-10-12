В Сочи риелтор обманула своих родственников на 23 млн рублей

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по статье “Мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием”.

Обвиняемая с марта 2015 по август 2021 года работала риелтором. У женщины были на руках доверенности своих родственников. Пользуясь своим положением и доверием близких, риелтор заключала фиктивные договоры купли-продажи и дарения. В итоге женщина получила права на всю недвижимость.

- В результате преступных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 23 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

К слову, уголовное дело уже направлено в суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. К тому же ей придется выплатить штраф в размере 1 млн рублей.