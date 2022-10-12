На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки Фото из архива КП

На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки. Экс-сотруднику назначили девять лет тюрьмы и 47 миллионов рублей штрафа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ислам Джамбаев занимал должность старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики краевого СУ СКР. В 2019 году в его производстве находилось уголовное дело, заведенное на мужчину за экономические преступления. Фигурант попросил следователя помочь за взятку, на что тот согласился.

- Джамбаев забрал себе часть изъятых денег в сумме 86,5 тысячи евро, равной 6 413 620, 35 рубля, а также 3 миллиона рублей. За эти деньги следователь возбудил перед судом ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест другой обвиняемой по уголовному делу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В том же году Джамбаев во время встречи с фигурантом потребовал 23 миллиона рублей взятки. Часть суммы – 13 миллионов – он просил передать до направления дела в суд. Еще 10 миллионов обвиняемый должен был выплатить после направления материалов. За взятку он обещал не арестовывать имущество фигуранта и не привлекать к ответственности отца мужчины и его самого по другим преступлениям.

Экс-следователь назначил посредником в получении взятки своего помощника Азамата Боташева. 30 мая тот приехал к дому фигуранта. После передачи денег родственницей обвиняемого помощника следователя задержали сотрудники краевого УФСБ. В этот же день был задержан и сам Джамбаев.

В результате суд назначил Джамбаеву девять лет лишения свободы, 47 миллионов рублей штрафа и лишение права занимать должности на госслужбе по осуществлению функций представителя власти на 5 лет. Его посреднику Боташеву дали 7 лет тюрьмы со штрафом в 23 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе по осуществлению функций представителя власти на 3 года.

- Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.