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Общество12 октября 2022 8:43

На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки

Экс-сотруднику назначили девять лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки Фото из архива КП

На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки Фото из архива КП

На Кубани суд оставил без изменений приговор бывшему следователю за взятки. Экс-сотруднику назначили девять лет тюрьмы и 47 миллионов рублей штрафа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ислам Джамбаев занимал должность старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики краевого СУ СКР. В 2019 году в его производстве находилось уголовное дело, заведенное на мужчину за экономические преступления. Фигурант попросил следователя помочь за взятку, на что тот согласился.

- Джамбаев забрал себе часть изъятых денег в сумме 86,5 тысячи евро, равной 6 413 620, 35 рубля, а также 3 миллиона рублей. За эти деньги следователь возбудил перед судом ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест другой обвиняемой по уголовному делу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В том же году Джамбаев во время встречи с фигурантом потребовал 23 миллиона рублей взятки. Часть суммы – 13 миллионов – он просил передать до направления дела в суд. Еще 10 миллионов обвиняемый должен был выплатить после направления материалов. За взятку он обещал не арестовывать имущество фигуранта и не привлекать к ответственности отца мужчины и его самого по другим преступлениям.

Экс-следователь назначил посредником в получении взятки своего помощника Азамата Боташева. 30 мая тот приехал к дому фигуранта. После передачи денег родственницей обвиняемого помощника следователя задержали сотрудники краевого УФСБ. В этот же день был задержан и сам Джамбаев.

В результате суд назначил Джамбаеву девять лет лишения свободы, 47 миллионов рублей штрафа и лишение права занимать должности на госслужбе по осуществлению функций представителя власти на 5 лет. Его посреднику Боташеву дали 7 лет тюрьмы со штрафом в 23 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе по осуществлению функций представителя власти на 3 года.

- Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменений. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.