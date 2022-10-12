Самолет не смог вылететь из Сочи в Стамбул из-за незапуска двигателя

Полет осуществляла авиакомпания “Россия”. Фото: Олег УМАРОВ

Самолет не вылетел по расписанию из аэропорта Сочи в Стамбул. По данным Telegram-канала Aviaincident, во время взлетных процедур возникли технические проблемы. Капитан воздушного судна сообщил о незапуске одного двигателя. Экипаж принял решение вернуться на стоянку.

- Рейс SDM6773 вылетел в Стамбул в 9:19 часов, - рассказали “КП”-Кубань” в пресс-службе сочинского аэропорта.

Пострадавших нет. Полет осуществляла авиакомпания “Россия”.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы запустят из Сочи в Баку с 31 октября. Время полета составит около двух часов.