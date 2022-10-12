Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 8:56

Хирургический корпус отремонтировали в больнице Брюховецкого района Кубани

Для медучреждения закупили новое оборудование
Светлана ОВДЕЙ
В обновленном хирургическом корпусе устанавливают медоборудование Фото: t.me/minkovaanna23

В обновленном хирургическом корпусе устанавливают медоборудование Фото: t.me/minkovaanna23

Хирургический корпус отремонтировали в больнице Брюховецкого района Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Для обновленного корпуса закупили медоборудование. В больнице уже установили цифровой стационарный и передвижной рентген-аппараты, потолочный и мобильный хирургические светильники.

– Ждем поставку наркозного аппарата, хирургических столов, функциональных кроватей, прикроватных мониторов и медицинской мебели, - отметил главврач районной больницы Александр Киселев.

Уточняется, что все аппараты для медучреждения закупили по нацпроекту «Здравоохранение».