В обновленном хирургическом корпусе устанавливают медоборудование Фото: t.me/minkovaanna23

Хирургический корпус отремонтировали в больнице Брюховецкого района Кубани. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Для обновленного корпуса закупили медоборудование. В больнице уже установили цифровой стационарный и передвижной рентген-аппараты, потолочный и мобильный хирургические светильники.

– Ждем поставку наркозного аппарата, хирургических столов, функциональных кроватей, прикроватных мониторов и медицинской мебели, - отметил главврач районной больницы Александр Киселев.

Уточняется, что все аппараты для медучреждения закупили по нацпроекту «Здравоохранение».