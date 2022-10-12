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Общество12 октября 2022 9:03

Студенты из Майкопа написали Всероссийский экономический диктант

По его результатам оценят уровень экономической грамотности жителей России
Валерия ГОДОВНИКОВА
В этом году темой образовательной акции стала «Сильная экономика — процветающая Россия»

В этом году темой образовательной акции стала «Сильная экономика — процветающая Россия»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Майкопского государственного технологического университета написали Всероссийский экономический диктант. В этом году темой образовательной акции стала «Сильная экономика — процветающая Россия».

- Основная цель диктанта заключается в определении и повышении уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов России, - рассказали в пресс-службе МГТУ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», результаты написания диктанта позволят оценить уровень экономической грамотности населения. Кроме того, на основании данного анализа разработают рекомендации для составителей школьных и вузовских программ.