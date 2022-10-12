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Здоровье12 октября 2022 9:06

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 304 человека, в том числе 24 ребенка

На аппаратах ИВЛ остаются шесть пациентов
Светлана ОВДЕЙ
За сутки один человек от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

За сутки один человек от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 304 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 24 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 117 жителей, в Сочи - 36, в Динском районе - 15, в Северском - 14, в Ейском - 11. В Анапе, Горячем Ключе и Гулькевичском муниципалитете получено по 7 положительных результатов, в Успенском, Красноармейском и Тбилисском и Армавире – по 6, в Выселковском районе – 5.

- По 4 человека заразились в Новороссийске, Абинском, Кавказском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах, по 3 - в Геленджике, Тихорецком, Отрадненском, Калининском, Крымском и Кущевском, по 2 - в Каневском, Кореновском, Белоглинском, Мостовском, Новопокровском, Крыловском, Курганинском, Славянском и Туапсинском, по одному - в Лабинском, Белореченском, Павловском, Усть-Лабинском и Щербиновском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются шесть пациентов. За сутки один человек от осложнений заболевания скончался.