На Кубани за сутки COVID-19 заболели 304 человека, в том числе 24 ребенка

За сутки один человек от осложнений заболевания скончался Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 304 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 24 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 117 жителей, в Сочи - 36, в Динском районе - 15, в Северском - 14, в Ейском - 11. В Анапе, Горячем Ключе и Гулькевичском муниципалитете получено по 7 положительных результатов, в Успенском, Красноармейском и Тбилисском и Армавире – по 6, в Выселковском районе – 5.

- По 4 человека заразились в Новороссийске, Абинском, Кавказском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах, по 3 - в Геленджике, Тихорецком, Отрадненском, Калининском, Крымском и Кущевском, по 2 - в Каневском, Кореновском, Белоглинском, Мостовском, Новопокровском, Крыловском, Курганинском, Славянском и Туапсинском, по одному - в Лабинском, Белореченском, Павловском, Усть-Лабинском и Щербиновском, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются шесть пациентов. За сутки один человек от осложнений заболевания скончался.