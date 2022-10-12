Новый центр единоборств открыли в Абинске

Новый центр единоборств «Олимп» открыли в Абинске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый центр единоборств «Олимп» открыли в Абинске. Спортивное учреждение подготовили для занятий классической, греко-римской борьбой, дзюдо и самбо. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В центре единоборств оборудовали спортзал 40 на 30 метров, разместили два ковра для занятий, трибуны на 146 мест и электронное табло. В комплексе также подготовили медпункт и раздевалки для спортсменов. В ближайшее время здесь подготовят площадку для воркаута и парк.

Всего на строительство центра площадью 1,7 тысячи квадратных метров затратили более 95 миллионов рублей. В новом спорткомплексе смогут заниматься свыше 100 человек в возрасте от 7 до 17 лет.

- В 2024 году такие центры единоборств построим в каждом муниципалитете края, – отметил замглавы региона Александр Власов.

После открытия в новом центре прошел турнир по тхэквондо и показательные выступления спортсменов Абинской спортшколы «Юность» по тхэквондо, универсальному бою и художественной гимнастике.