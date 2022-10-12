Мужчину будут судить Фото из архива КП

В Курганинске мужчина незаконно вырубил деревья почти на 65 млн рублей. Его будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

34-летний житель Крыловского района получил задание очистить участок от сухостоев и обрезать наклоненные деревья. Как оказалось, растения мешали проезду техники для проводимых здесь работ. Тогда мужчина спилил в прилегающей к участку полезащитной полосе 79 гледичий и 159 ясеней.

Ущерб от рубки оценили более чем в 64,7 миллиона рублей. Сейчас расследование дела завершено – материалы уже передали в суд.

- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.