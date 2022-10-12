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Общество12 октября 2022 9:47

В Курганинске мужчина незаконно вырубил деревья почти на 65 млн рублей

Ему грозит до семи лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину будут судить Фото из архива КП

Мужчину будут судить Фото из архива КП

В Курганинске мужчина незаконно вырубил деревья почти на 65 млн рублей. Его будут судить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

34-летний житель Крыловского района получил задание очистить участок от сухостоев и обрезать наклоненные деревья. Как оказалось, растения мешали проезду техники для проводимых здесь работ. Тогда мужчина спилил в прилегающей к участку полезащитной полосе 79 гледичий и 159 ясеней.

Ущерб от рубки оценили более чем в 64,7 миллиона рублей. Сейчас расследование дела завершено – материалы уже передали в суд.

- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.