В Сочи у спящего на лавочке мужчины украли смартфон и колонку

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Сочи обратился 53-летний местный житель. По словам мужчины, он возвращался домой поздно ночью и решил присесть на лавочку возле дома.

Однако местный житель настолько сильно устал, что уснул. А когда проснулся, то не обнаружил свою сумку. В ней находились личные вещи, такие как телефон, колонка и деньги. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскной деятельности полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимого 44-летнего местного жителя задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Выяснило, что украденный телефон мужчина сдал в ремонт, чтобы его разблокировали. А все деньги подозреваемый уже потратил.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.