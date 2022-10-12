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Общество12 октября 2022 10:08

Жители Адыгеи за сутки обратились за помощью в полицию 217 раз

На дорогах республики зарегистрировано 327 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
Большинство обращений поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 66

Большинство обращений поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 66

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 217 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 66.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержаны двое подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение троих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 327 нарушений правил дорожного движения, из них 25, - допущено пешеходами.