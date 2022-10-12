В Краснодаре 16,7 млн человек проехали по новой трамвайной ветке на улице Московской Фото из архива КП

В Краснодаре 16,7 миллиона человек проехали по новой трамвайной ветке на улице Московской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каждый день на этой линии трамваями пользуются почти 93 тысячи человек. Напомним, новую ветку в краевом центре впервые за 20 лет открыли в марте 2022 года. Она связала один из самых больших микрорайонов города с центром и Черемушками.

Специалисты подготовили 5,5 километра трамвайного полотна и новые остановки в обоих направлениях - «Ул. Жигулевская», «Ул. Гомельская», «Ул. Ахтарская» и «Ул. им. Петра Метальникова».

В 2022 году в Краснодаре планируют начать «нулевой» этап строительства ветки в район Западного Обхода – уже подписано концессионное соглашение. Транспорт поможет разгрузить дороги и забрать на себя до 85% перемещений жителей. Кроме того, рассматривается возможность построить трамвайную линию в восточную часть города.