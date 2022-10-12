Велофестиваль среди детей пройдет в Майкопе 15 октября

Принять участие в велофестивале могут юные жители Адыгеи в возрасте от шести до 16 лет Фото: Иван Макеев

В Майкопе 15 октября пройдет велофестиваль. Принять участие могут юные жители Адыгеи в возрасте от шести до 16 лет.

- Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию и иметь при себе велосипед с двумя ручными тормозами, защитную амуницию (шлем), допуск врача и страховку, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», участники соберутся возле шахматного клуба в 10 часов. Старт заезда в 11 часов. На протяжении всего фестиваля участники и гости смогут посетить обучающие семинары и мастер-классы.